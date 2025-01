Presidente Trump e Fox News retomam casamento por conveniência

Donald Trump e a Fox News, a emissora de TV americana preferida dos conservadores, vivem um novo romance desde a posse do republicano, no que parece ser um casamento de conveniência que teve altos e baixos no passado. Donald Trump voltou à Casa Branca há uma semana e a Fox News, principal canal a cabo de notícias, colhe os frutos: a emissora da família Murdoch transmitiu a primeira entrevista do presidente de dentro do Salão Oval.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O encarregado de fazê-la foi Sean Hannity, um apresentador estrelado da Fox News que tem fama de ser tão próximo a Donald Trump que em seu primeiro mandato foi apelidado de "chefe de gabinete nas sombras" da Casa Branca.

- "Na Fox" - Os jornalistas que cobrem a Presidência descobrem novos usos. "Acabo de falar disso na Fox", disse-lhes, na quarta-feira, a porta-voz de Donald Trump, Karoline Leavitt, ao ser perguntada sobre as críticas de Elon Musk a um investimento gigantesco em inteligência artificial, anunciado pelo presidente. Um jornalista da Fox revelou o conteúdo da famosa carta que Joe Biden deixou para Donald Trump em seu gabinete.

Durante o dia, a emissora se concentra na informação, com jornalistas em campo. À noite, apresentadores e comentaristas estrelados elogiam o presidente, em meio a anúncios do livro de memórias de Donald Trump, "Save America", ou de um vinho da safra especial "45/47", assim nomeado em homenagem a Trump, 45º e 47º presidente dos Estados Unidos. Nada que tenha surpreendido os especialistas em mídia. Trump ataca os "inimigos do povo", como a CNN e o New York Times, mas "quer um canal para falar com seu eleitorado e o público 'MAGA' [Make America Great Again], e ali [na Fox News] é onde vão obter sua informação", assinala Jeffrey McCall, professor de Comunicação na Universidade DePauw.

A Casa Branca busca "os entrevistadores mais simpáticos", acrescenta o acadêmico, descrevendo um casamento por conveniência. "A Fox precisa de uma audiência e Trump precisa de um alto-falante para sua mensagem", resume. Consultado pela AFP, o canal se remete a seus índices de audiência. Com 71% da cota da audiência em horário nobre entre os canais de notícias a cabo desde as eleições, a Fox News aumentou ainda mais o abismo em relação a suas concorrentes, CNN e MSNBC.

Inclusive reivindica o primeiro lugar entre os democratas e independentes que assistiram à cerimônia de posse pela TV em um canal de notícias a cabo. - Imprevisível - Dos podcasts às redes sociais, não faltam formas de evitar os meios de comunicação tradicionais.