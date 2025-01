Portugal e Espanha se comprometem a aumentar gastos militares no âmbito da Otan

Portugal mostrou-se disposto, nesta segunda-feira (27), a "acelerar" seu calendário de investimentos militares para que alcancem 2% do PIB antes de 2029, uma meta de gasto que o governo espanhol também confirmou para esse ano, em reuniões com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte.

Portugal e Espanha fazem parte dos países com menos gastos militares dentro da União Europeia, em um momento no qual o presidente americano, Donald Trump, exigiu que os membros da Otan dediquem pelo menos 5% do Produto Interno Bruto (PIB) à defesa.