Naufrágio de bote turístico no sul do Chile deixa ao menos quatro mortos

Pelo menos quatro pessoas morreram no naufrágio de um barco turístico que navegava no domingo perto da cidade de Osorno, no sul do Chile, informaram as autoridades nesta segunda-feira (27).

A embarcação partiu no domingo, por volta das 17h locais, de um rio próximo à cidade de Osorno, cerca de 1.000 quilômetros ao sul da capital Santiago, e transportava pelo menos 32 passageiros, além de dois tripulantes.