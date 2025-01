Departamento de Justiça demite funcionários envolvidos em casos contra Trump

"O procurador-geral em exercício, James McHenry, tomou essa decisão porque não acreditava que essas autoridades fossem confiáveis para implementar fielmente a agenda do presidente, devido ao seu papel significativo nos processos contra ele", indicou um funcionário do Departamento de Justiça, sem citar quantas pessoas foram demitidas.

A imprensa americana indicou que trata-se de mais de uma dezena, e que várias delas são promotores de carreira do Departamento de Justiça. O promotor especial Jack Smith, que apresentou duas acusações federais contra Trump, renunciou no começo do mês.