Combates entre guerrilhas deixam mais 13 mortos na fronteira Colômbia-Venezuela

Combates entre rebeldes do ELN e dissidentes das Farc na fronteira da Colômbia com a Venezuela deixaram mais 13 mortos nos últimos dias, informaram autoridades locais nesta segunda-feira (27).

Desde 16 de janeiro o Exército de Libertação Nacional (ELN) enfrenta violentamente grupos dissidentes das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) que se afastaram do acordo de paz de 2016 na região fronteiriça do Catatumbo, pelo controle do tráfico de drogas.