Cidade da RDC está 'prestes a cair' nas mãos de rebeldes

Um intenso fogo de artilharia foi registrado nesta segunda-feira (27) em Goma, a principal cidade do leste da República Democrática do Congo (RDC), que está "prestes a cair" para insurgentes do M23 apoiados pelas tropas ruandesas. A ministra das Relações Exteriores da RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, denunciou no domingo, em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, a entrada de mais tropas ruandesas no território de seu país em apoio aos rebeldes do M23, uma ação que descreveu como uma "declaração de guerra".

Combatentes do M23 e mais de 3.500 soldados ruandeses, de acordo com a ONU, entraram em Goma no domingo, que estava sitiada há vários dias, disseram várias fontes das Nações Unidas e de segurança. Jornalistas da AFP ouviram várias explosões nesta segunda-feira, quando o caos tomou conta da cidade, capital da província de Kivu do Norte. "Goma está prestes a cair", lamentou o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, nesta segunda-feira, condenando a ofensiva do M23.

Em meio ao caos, houve uma "fuga em massa" em uma prisão que abrigava 3.000 detentos. A instalação foi "incendiada" e há vários "mortos", informou à AFP uma fonte de segurança que não especificou o número de vítimas. Nos últimos anos, a rebelião M23, um grupo majoritariamente de etnia tutsi, tomou grandes extensões de território no leste da RDC, alegando lutar para defender a população tutsi. Apoiados pelas forças de Ruanda, os combatentes do grupo têm se envolvido em confrontos com o Exército congolês e com os capacetes azuis nos arredores de Goma há vários dias.

No fim de semana, 13 capacetes azuis foram mortos em combates com o M23. A batalha por Goma faz parte de um histórico de violência que tem assolado o leste do país nas últimas décadas com rivalidades regionais, disputas étnicas e conflitos com grupos armados. O Conselho de Segurança da ONU emitiu um comunicado no domingo pedindo a retirada das "forças externas" agressivas, sem nomear explicitamente quem são elas.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu no domingo que as forças de Ruanda se retirassem do território da RDC e cessassem o apoio ao grupo rebelde M23. A chancelaria de Ruanda afirma que os combates perto da fronteira representam "uma grave ameaça à segurança e à integridade territorial" de seu país e exigem "uma postura defensiva". - Retirada de funcionários da ONU -