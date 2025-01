Canadá pede resposta "coordenada" às ameaças de tarifas de Trump

A ministra das Relações Exteriores do Canadá, Mélanie Joly, anunciou nesta segunda-feira (27) sua intenção de propor uma resposta "coordenada" às ameaças de tarifas de Donald Trump contra o México, o Reino Unido e a União Europeia, antes de uma visita a Washington destinada a aliviar as tensões.

Joly afirmou à imprensa em Ottawa que já estava em contato com seu homólogo mexicano e acrescentou que conversaria com autoridades europeias ainda nesta semana.

A questão das tarifas aduaneiras estará "no centro" das discussões, declarou a chefe da diplomacia canadense, especificando que busca uma "coordenação".

Segundo ela, as conversas entre Londres e as capitais do bloco europeu envolvem "as diferentes respostas possíveis às tarifas aduaneiras".

"Nosso objetivo é garantir que as tarifas sejam evitadas, e acreditamos que podemos alcançar isso", afirmou. "Acreditamos que a diplomacia pode funcionar e que nossos argumentos são sólidos", acrescentou.