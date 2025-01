Aposentado é condenado a 8 anos de prisão na Rússia por denunciar 'crimes' do exército na Ucrânia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nenhum jornalista foi autorizado a comparecer ao veredicto, que foi anunciado no corredor do tribunal pelo advogado do réu, Oskar Scherdjiev, disse um jornalista do site de notícias Mediazona, que também foi declarado um "agente estrangeiro".