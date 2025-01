Trump planeja iniciativa para 'limpar' Gaza e levar palestinos para Egito e Jordânia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou no sábado (25) uma iniciativa para "limpar" a Faixa de Gaza e disse querer que Egito e Jordânia recebam os palestinos deste território como forma de alcançar a paz no Oriente Médio.

O republicano afirmou que havia conversado com o rei Abdullah II da Jordânia e esperava falar com o presidente egípcio Abdel Fatah al Sissi no domingo.

"Gostaria que o Egito levasse as pessoas e gostaria que a Jordânia levasse as pessoas", disse Trump a bordo do Air Force One.

A maioria dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza foi deslocada, alguns deles várias vezes, devido à guerra na Faixa de Gaza desencadeada pelo ataque do movimento islamista Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023.

dk/sn/ag/mas/yr