Rubio ameaça estabelecer recompensas por líderes talibãs

O Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, ameaçou no sábado (25) estabelecer recompensas para os líderes do Talibã no Afeganistão, afirmando que mais americanos estão sendo mantidos no país do que se pensava anteriormente.

O novo chefe da diplomacia americana emitiu uma severa advertência contra o Talibã nas redes sociais, com uma retórica semelhante ao estilo de seu chefe, o presidente Donald Trump.