O movimento palestino Hamas e seu aliado, o grupo Jihad Islâmica, denunciaram neste domingo (26) a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de "limpar" a Faixa de Gaza, onde uma frágil trégua entra em sua segunda semana, e transferir seus habitantes para o Egito e a Jordânia.

Dezenas de milhares de palestinos deslocados na Faixa de Gaza seguem sem poder retornar ao norte do território neste domingo (26) devido a um bloqueio do Exército israelense, em meio à troca de acusações entre Hamas e Israel de descumprimento do acordo de trégua.

O Exército israelense abriu fogo contra o sul do Líbano neste domingo (26), matando 15 pessoas, incluindo um militar libanês, enquanto centenas de pessoas retornavam a seus vilarejos, após expirar o prazo para a retirada das tropas israelenses como parte de uma trégua com o Hezbollah.

Quinze mortos por disparos israelenses no sul do Líbano após prazo de retirada expirar

WASHINGTON:

Com Trump de volta ao poder, energia eólica vive incerteza nos EUA

Contaminam a paisagem e "matam baleias": Donald Trump acusa os moinhos de vento de todos os males e colocou essa indústria em uma tempestade desde seu retorno à Casa Branca.

(EUA clima meio-ambiente energia política, 737 palavras, já transmitida)

BOGOTÁ:

Colômbia impede entrada de aviões americanos com migrantes deportados e exige tratamento 'digno'

A Colômbia anunciou neste domingo (26) que impediu a entrada de aviões militares dos Estados Unidos com migrantes deportados e se juntou aos pedidos do Brasil para que o governo de Donald Trump trate seus cidadãos com "dignidade".

(EUA Colômbia diplomacia migração, 667 palavras, já transmitida)

MINSK:

Belarus vota em eleição presidencial com Lukashenko às portas de um sétimo mandato

Os bielorrussos votam neste domingo (26) em uma eleição presidencial com o objetivo de reeleger o autocrata Alexander Lukashenko para um sétimo mandato consecutivo, um pleito considerado uma "farsa" pela oposição exilada.

(eleições política Belarus, 509 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Família real britânica, um trunfo na ofensiva trabalhista para conquistar Trump

O governo trabalhista do Reino Unido está tentando melhorar suas relações com Donald Trump, apesar de suas diferenças. E a família real britânica parece ser um ativo importante nesta ofensiva diplomática com o presidente dos Estados Unidos.

(EUA GB diplomacia política monarquia, 600 palavras, a ser transmitida)

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

- Acompanhamento do Aberto da Austrália

MELBOURNE:

Sinner vence Zverev e é bicampeão do Aberto da Austrália

O tênis masculino só tem um rei: Jannik Sinner. O italiano manteve a coroa no Aberto da Austrália depois de derrotar neste domingo (26) o alemão Alexander Zverev (número 2) e conquistou assim seu terceiro Grand Slam em um ano.

(tênis, 715 palavras, já transmitida)

