Nova caravana com mais de mil migrantes parte do sul do México em direção aos EUA

Uma nova caravana com mais de mil migrantes partiu do sul do México em direção aos Estados Unidos na noite de sábado (25), apesar da guerra implacável contra a imigração irregular declarada pelo presidente americano, Donald Trump.

Alguns dos estrangeiros, provenientes de países latino-americanos, mantêm a "esperança" de entrar nos Estados Unidos, mesmo depois de Trump ter desativado um programa que lhes permitia obter asilo.