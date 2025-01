Israel agradece Trump por autorizar entrega de bombas de 900 kg

Em uma mensagem de vídeo, Netanyahu agradeceu a Trump por "manter sua promessa de dar a Israel as ferramentas necessárias para se defender, derrotar nossos inimigos comuns e garantir um futuro de paz e prosperidade".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, agradeceu a Donald Trump neste domingo (26) por fornecer ao seu país "as ferramentas necessárias", depois que o presidente dos Estados Unidos anunciou que permitirá que bombas de mais de 900 quilos sejam entregues a Israel.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, também saudou esta "nova demonstração das qualidades de liderança" do presidente americano, dizendo que "a região é mais segura quando Israel tem o que precisa para se defender".

A administração do ex-presidente democrata Joe Biden suspendeu as entregas de 1.800 bombas de 900 quilos para Israel no ano passado, alertando que seu uso causaria uma "grande tragédia humana".

Mas, no sábado, Trump indicou que "muitas coisas" que já haviam sido encomendadas por Israel estavam sendo entregues agora, uma lista que também incluiria as bombas.

