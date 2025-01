Enviado da ONU pede libertação de pessoal detido pelos rebeldes huthis no Iêmen

O enviado da ONU para o Iêmen, Hans Grundberg, se encontrou neste domingo (26) em Omã com um dirigente dos rebeldes huthis e pediu a libertação do pessoal da entidade que está detido no país.

Segundo um comunicado de seu escritório, Grundberg conversou em Mascate com "dirigentes omanitas de alto nível" e com Mohamed Abdel Salam, porta-voz do grupo rebelde apoiado pelo Irã.