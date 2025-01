Elefante mata turista no Parque Kruger

Um elefante matou um turista sul-africano de 59 anos neste sábado (25) no Parque Nacional Kruger, uma das maiores reservas do mundo, anunciou a agência sul-africana de parques nacionais SANParks.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima morreu em um dos portões mais concorridos do parque, quando tentava salvar os netos de 5 e 11 anos, atacados pelo elefente quando registravam imagens do animal. Os meninos caíram no chão no momento em que fugiam, e o elefante atacou o maior deles com a tromba.