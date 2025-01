Ataque com drone contra hospital no Sudão deixou 70 mortos, afirma OMS

Um ataque com drone realizado no sábado contra o principal hospital de El Fasher, uma cidade do Sudão localizada na região de Darfur, sitiada por paramilitares, deixou 70 mortos e 19 feridos, declarou neste domingo (26) o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"O terrível ataque contra o hospital saudita de El Fasher, no Sudão, deixou 70 mortos entre pacientes e seus acompanhantes, e 19 feridos", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus em uma mensagem publicada na rede social X.