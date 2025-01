Polícia espanhola prende fugitivo envolvido em 'ataque terrorista' na Bélgica em 2023

A polícia espanhola anunciou, neste sábado (25), que prendeu no aeroporto de Málaga, no sul do país, um homem procurado na Bélgica por envolvimento em "um ataque terrorista" em outubro de 2023 em Bruxelas, que deixou dois mortos.

O homem é suspeito de ter fornecido a arma de fogo para o autor do ataque que matou duas pessoas no centro de Bruxelas antes de uma partida de futebol entre as seleções de Bélgica e Suécia, disse a polícia em comunicado.