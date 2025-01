Segurando sacolas de presente com o logotipo do Hamas e vestindo uniformes militares, as quatro reféns israelenses - entregues pelo Hamas neste sábado (25) à Cruz Vermelha - acenaram e fizeram sinal de positivo enquanto o grupo as exibia em um palco diante de dezenas de militantes e de uma enorme multidão.

DAVOS, Suíça:

Guerra com Israel atrasa desenvolvimento em Gaza em 60 anos, afirma diretor da ONU

A guerra entre Israel e Hamas atrasou o desenvolvimento de Gaza em 60 anos, e será difícil encontrar as dezenas de bilhões de dólares necessários para reconstruí-la, disse o chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP, na sigla em inglês) em entrevista à AFP.

(conflito Palestinos Israel, 481 palavras, já transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Por margem estreita, Senado dos EUA confirma Hegseth como chefe do Pentágono

O Senado dos Estados Unidos confirmou na noite de sexta-feira (2), por uma margem estreita, a indicação de Pete Hegseth como secretário de Defesa de Donald Trump, após semanas de polêmica devido às acusações contra este ex-militar de 44 anos de agressão sexual, consumo excessivo de álcool e falta de experiência.

(EUA eleições política parlamento defesa, 556 palavras, já transmitida)

Cidade da Guatemala:

EUA deporta 265 guatemaltecos e anuncia acordo com México sobre expulsões

Um total de 265 guatemaltecos chegaram na sexta-feira (24) ao seu país, deportados pelos Estados Unidos, em meio ao início da ofensiva contra a migração irregular da administração de Donald Trump, que anunciou um acordo com o México para essas expulsões.

(EUA história governo política Guatemala migração, 763 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

BARNSTAPLE, Reino Unido:

Agricultores britânicos criticam governo trabalhista por novo imposto sobre herança

Em um pasto no condado de Devon, no sudoeste da Inglaterra, Adam Stanbury está preocupado com o novo imposto agrícola estabelecido pelo governo trabalhista britânico, que pode colocar em risco sua fazenda e muitas outras.

(manifestação GB impostos agricultura, 520 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Aberto da Austrália

MELBOURNE:

Madison Keys vence Sabalenka na final na Austrália e conquista seu 1º Grand Slam

A americana Madison Keys, 14ª do mundo, surpreendeu ao conquistar neste sábado (25), em Melbourne, o seu primeiro título de Grand Slam no Aberto da Austrália, privando a outra finalista, Aryna Sabalenka (1ª do ranking), de seu terceiro título consecutivo, o que seria algo inédito no tênis feminino neste século.

(tênis, 726 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com