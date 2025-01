Ônibus com presos palestinos libertados deixam prisões israelenses

Os ônibus que transportam os prisioneiros palestinos libertados sob o acordo de trégua e de libertação de reféns em Gaza deixaram duas prisões israelenses neste sábado (25), informaram jornalistas da AFP.

Os veículos partiram das prisões de Ofer, na Cisjordânia ocupada, e de Ktziot, no deserto de Neguev. Neste sábado, 200 palestinos mantidos em prisões israelenses serão libertados em troca de quatro soldados israelenses que foram libertadas no início do dia pelo Hamas em Gaza.