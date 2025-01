México diz estar disposto a cooperar com EUA para receber cidadãos deportados

O governo do México garantiu, na sexta-feira (24), que está disposto a cooperar com os Estados Unidos para receber seus cidadãos deportados, depois que a Casa Branca anunciou que o país concordou em receber quatro voos em um dia com mexicanos deportados.

"Sempre aceitaremos de braços abertos a chegada de mexicanos ao nosso território", disse a Secretaria de Relações Exteriores em comunicado.