Bayern vence Freiburg (2-1) e se isola ainda mais na liderança da Bundesliga

Com estes três pontos, o time comandado pelo técnico Vincent Kompany abre agora uma distância de seis pontos em relação ao atual campeão Leverkusen (48 contra 42) na 19ª rodada e os dois candidatos ao título têm um encontro marcado no dia 14 de fevereiro, na BayArena, pela 22ª rodada.

O Bayern de Munique venceu neste sábado (25) o Freiburg (2-1) fora de casa, graças especialmente a um gol de Harry Kane, e aproveitou o tropeço do Bayer Leverkusen na visita ao Leipzig (2-2) para abrir uma vantagem no topo da Bundesliga.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Atrás da dupla do topo da tabela, o Stuttgart não soube aproveitar o empate do Bayer Leverkusen para se aproximar do segundo lugar. O time da Suábia, que vinha de três vitórias no campeonato alemão e venceu o Slovan na Liga dos Campeões em Bratislava, sofreu uma derrota por 2 a 0 na visita ao Mainz, quatro dias antes de receber o Paris Saint-Germain na última rodada da Liga dos Campeões. O Stuttgart segue na quarta posição com 32 pontos, os mesmos do Leipzig.