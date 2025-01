Antony chega ao Betis emprestado pelo Manchester United

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O jogador de 24 anos, que disputou a Copa do Mundo de 2022 pela seleção brasileira, se tornou o segundo jogador mais caro da história do United, com o qual assinou vindo do Ajax em 2022 por 95 milhões de euros (cerca de R$ 588,5 milhões pela cotação atual).