Wolfsburg tropeça com Holstein Kiel e perde chance de se aproximar da zona da Champions

O Wolfsburg perdeu uma chance de se aproximar da zona de classificação para a Liga dos Campeões ao tropeçar em casa com o vice-lanterna Holstein Kiel no empate em 2 a 2 nesta sexta-feira, (25) pela 19ª rodada do Campeonato Alemão.

Com o empate, o time do técnico Ralph Hasenhüttl fica na sexta posição com 28 pontos, quatro atrás do Stuttgart, que fecha o Top 4 e no sábado visita ao Mainz (7º).