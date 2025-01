Vinícius Júnior 'quer fazer história' no Real Madrid, diz Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, declarou nesta sexta-feira (24) que o atacante brasileiro Vinícius Júnior, que segundo a imprensa espanhola recebeu uma proposta estratosférica do futebol saudita, "quer fazer história" no clube merengue.

"O que ele conta a mim, que tenho informações diretas do jogador, é que está muito feliz aqui e quer fazer história", declarou Ancelotti em entrevista coletiva.