Ucrânia retira mais famílias em meio a avanço de tropas russas

As autoridades ucranianas anunciaram, nesta sexta-feira (24), que estão realizando novas retiradas obrigatórias de famílias com crianças na região oriental de Donestk, onde as tropas russas seguem avançando.

Este anúncio ocorre um dia após uma decisão semelhante das autoridades da região de Kharkiv (nordeste), refletindo a situação do Exército ucraniano que perde terreno diariamente, após três anos de invasão russa.