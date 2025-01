Trump reitera desejo de ver Opep cortando preço do petróleo para acabar com guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a afirmar que deseja que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduza os preços da commodity. Em entrevista a repórteres nesta sexta-feira, 24, logo após desembarcar na Carolina do Norte, o republicano argumentou que a queda nas cotações do petróleo é fundamental para acabar com a "tragédia" do conflito entre Rússia e Ucrânia.

"É uma guerra maluca, que nunca teria acontecido se eu fosse presidente à época da invasão", disse o presidente dos EUA.