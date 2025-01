Presidente do México defende magnata Carlos Slim após acusação no X

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, saiu nesta sexta-feira (24) em defesa do magnata mexicano Carlos Slim depois que foi acusado na rede X de supostos laços com o narcotráfico.

Na quarta-feira, Slim foi acusado pelo usuário do X "Wall Street Mav" de ter "ligações importantes com os cartéis de drogas" e que a isso se deve grande parte da fortuna de sua família, estimada em quase 80 bilhões de dólares (471 bilhões de reais) pela revista especializada Forbes.