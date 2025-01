Palestina relata seu isolamento em prisão israelense

Apenas no dia seguinte encontrou palavras para denunciar à AFP os "maus-tratos" na prisão, acusações rejeitadas pela administração prisional de Israel.

Quando desceu do ônibus que transportava dezenas de palestinos libertados por Israel, Khalida Jarrar, figura da Frente Popular para a Libertação da Palestina (PFLP), não conseguia falar depois de ter passado seis meses em confinamento solitário.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Deputada do Parlamento palestino, que não se reúne desde 2007, a mulher de 61 anos esteve entre os cerca de 90 presos libertados por Israel no âmbito de um acordo de trégua com o Hamas que também libertou três reféns detidos pelo movimento islamista em Gaza.