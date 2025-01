Kvaratskhelia está fisicamente 'pronto', diz Luis Enrique

O atacante Khvicha Kvaratskhelia, anunciado esta semana como reforço do Paris Saint-Germain, está fisicamente "pronto", declarou nesta sexta-feira (24) o técnico da equipe, Luis Enrique, que não confirmou a participação do georgiano no jogo contra o Reims, pela 19ª rodada do Campeonato Francês.

"Ele está muito bem fisicamente, vimos isso durante o treinamento. Está bem adaptado, é um jogador do PSG. Está tudo bem, ele está pronto", disse o treinador espanhol em entrevista coletiva.