Empresa chinesa movimentou 39% dos contêineres em portos panamenhos em 2024

A subsidiária da empresa chinesa Hutchison Holdings, que opera dois portos nas entradas do Canal do Panamá, movimentou 39% dos contêineres que passaram por cais panamenhos em 2024, anunciou nesta sexta-feira (24) a Autoridade Marítima do Panamá (AMP).

Dos 9,5 milhões de contêineres, 39% passaram pelos portos de Balboa e Cristóbal, ambos operados pela Panama Ports Company, subsidiária da Hutchison Holdings, segundo dados fornecidos à AFP pelo escritório de planejamento da AMP.