Dois aviões militares dos EUA com deportados chegam à Guatemala

Dois aviões militares dos Estados Unidos com dezenas de guatemaltecos expulsos chegaram nesta sexta-feira (24) à Guatemala, segundo as autoridades do país centro-americano, que não especificaram se fazem parte da operação de deportação iniciada pelo presidente Donald Trump.

Um total de 79 guatemaltecos (31 mulheres e 48 homens) chegaram em um primeiro voo à meia-noite, informou o Instituto Guatemalteco de Migração. O segundo, com um número ainda não definido, chegou na manhã desta sexta-feira.