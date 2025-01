Atriz espanhola indicada ao Oscar denuncia 'ódio tremendo' por ser trans

A espanhola Karla Sofía Gascón, indicada ao Oscar de melhor atriz por seu papel revelação em "Emilia Pérez", denunciou nesta sexta-feira (24) que é alvo de um "ódio tremendo" por ser trans, em declarações durante evento de promoção do filme no Uruguai. Gascón, que fez história ao se tornar a primeira transgênero a competir por um prêmio da Academia de Hollywood, falou sobre o tema em uma coletiva de imprensa no JIIFF, o festival internacional de cinema que acontece anualmente no exclusivo balneário uruguaio de José Ignacio, ao qual comparece junto com o diretor do filme, o francês e também indicado ao Oscar Jacques Audiard.

"Obviamente houve algo muito interessante na Espanha com minha indicação ao Oscar", contou a atriz, acrescentando que a notícia fez com que muito veículos fossem atrás de suas origens em Alcobendas, o município na periferia de Madri onde nasceu em 1972 como Carlos.

"Foram até minha cidade para ver se alguém se lembrava de mim. Isso é bobagem, porque faz trinta e tantos anos que não estou ali. Com certeza tem sempre alguém que diz algo como: 'Ah, sim, me lembro de quando jogava futebol aqui'. Mentirosos! Sabem apenas para aparecer na televisão", afirmou. "Mas a questão é que meu irmão estava em um bar e [...] estava saindo a notícia sobre mim, e tem sempre um idiota que faz basteira, e estava me insultando", acrescentou, destacando com orgulho como seu irmão a defendeu. "Vou começar a chorar, mas é muito feio. É sempre a mesma coisa, certo? Sofremos um ódio tremendo simplesmente por fazermos um filme, por sermos diferentes, embora eu não me considere diferente de ninguém, mas igual a todo o mundo, igual de diferente como todo o mundo, porque não existe ninguém igual", ressaltou.

Carlos Gascón era um galã loiro de olhos claros com papéis em telenovelas e trajetória no México, até que anunciou sua mudança de identidade em 2018. Em "Emilia Pérez", que lidera a corrida ao Oscar com 13 indicações, a atriz dá vida a um chefão do narcotráfico no México que quer mudar de sexo e de vida. Ela mesma interpreta o líder do cartel e a mulher depois da transição. Por esse trabalho, Karla Sofía Gascón já recebeu 30 indicações e 13 troféus, entre eles o prêmio coletivo de melhor atuação feminina no último Festival de Cannes.