Uruguaio Ronald Araújo renova com o Barcelona até 2031

O zagueiro uruguaio Ronald Araújo renovou com o Barcelona até 30 de junho de 2031, anunciou o clube nesta quinta-feira (23).

Araújo, que completará 25 anos em março, tinha contrato até 2026. A assinatura do novo vínculo foi feita na presença do presidente do Barça, Joan Laporta, do vice-presidente, Rafa Yuste, e do diretor esportivo do clube, o ex-jogador luso-brasileiro Deco.