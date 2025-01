Ucrânia apoia "totalmente" iniciativa de Trump de reduzir os preços do petróleo

A Ucrânia afirmou nesta quinta-feira (23) que apoiava "totalmente" Donald Trump em sua iniciativa de reduzir o custo do petróleo, após o ex-presidente dos Estados Unidos declarar que a guerra com a Rússia poderia terminar "imediatamente" se os preços do petróleo fossem reduzidos.

O Kremlin financia grande parte da invasão da Ucrânia por meio da venda de petróleo e gás, setores que foram alvo de sanções severas das potências ocidentais, incluindo um teto no preço do petróleo russo.