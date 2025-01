Três mortos e mais de cinquenta feridos em vários ataques russos na Ucrânia

Vários ataques russos na Ucrânia, nesta quinta-feira (23), deixaram pelo menos três mortos e mais de 50 feridos em três regiões do país, segundo as autoridades, que ordenaram novas retiradas de menores.

A Promotoria regional de Donetsk, no leste, relatou um morto e três civis feridos após o ataque com bombas em Kostyantynivka, vilarejo localizado a poucos quilômetros do front.