Quase 80% dos desempregados na França usam IA para procurar trabalho

Ao menos 77% dos desempregados na França já usaram Inteligência Artificial (IA) no processo de busca por emprego, como ajuda para escrever um currículo ou simular uma entrevista, de acordo com um estudo publicado nesta quinta-feira (23).

Segundo o Observatório de IA e Emprego, as mulheres (79%) usam mais a IA do que os homens (74%), e seu uso é praticamente o mesmo independentemente do nível de escolaridade do candidato.