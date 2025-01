O novo chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, prometeu "apoio firme" a Israel em meio a uma trégua frágil em Gaza e uma operação do Exército israelense na Cisjordânia ocupada.

O Exército colombiano anunciou na quarta-feira(22) o início de "operações ofensivas" em uma região de fronteira com a Venezuela após ataques da guerrilha ELN que deixaram cerca de 80 mortos e mais de 36.000 deslocados desde a semana passada.

Colômbia anuncia 'operações ofensivas' em região afetada por ataques do ELN

A Colômbia está vivenciando seu surto de violência mais grave na última década, após uma série de ataques de grupos armados ilegais que deixaram 100 mortos e 32.000 deslocados desde a semana passada.

WASHINGTON:

'Golfo da América': Trump se envolve em disputa por nomes

Durante anos, disputas sobre os nomes dos países no mapa alimentaram paixões nacionalistas ao redor do mundo, algo que os responsáveis políticos americanos observaram com cautela, distanciando-se ou encorajando silenciosamente a paz.

-- EUROPA

MADRI:

A saga do palacete de Paris confiscado pelos nazistas e reivindicado pelos nacionalistas bascos

Um palacete no centro de Paris confiscado pela Gestapo em 1940, entregue à Espanha de Franco e reivindicado desde então pelo Partido Nacionalista Basco (PNV), tornou-se o centro de uma batalha política na Espanha nesta semana.

-- ÁSIA

HAIA:

Procurador do TPI pede ordens de prisão contra líderes talibãs por perseguir mulheres

O procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, anunciou, nesta quinta-feira (23), que solicitará ordens de prisão contra altos líderes do Talibã no Afeganistão por perseguição de mulheres, um crime contra a humanidade.

BANGCOC:

Centenas de casais LGBTQ+ celebram união sob nova lei que autoriza o casamento homoafetivo na Tailândia

A Tailândia celebrou nesta quinta-feira (23) seus primeiros casamentos LGBTQ+ com a entrada em vigor de uma lei que autoriza a união entre pessoas do mesmo sexo, uma novidade no sudeste asiático.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

DELFT, Países Baixos:

Bicicleta inteligente coleta dados para melhorar a segurança nos Países Baixos

Em uma bicicleta equipada com sensores a laser e um scanner, o pesquisador holandês Holger Caesar percorre o trânsito em busca de dados que, segundo ele, podem um dia salvar vidas nas estradas do país das bicicletas.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- TÊNIS

