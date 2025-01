'Não vou me desculpar pelo que disse', afirma bispa que foi criticada por Trump

"Eu lamento que isso tenha causado o tipo de resposta que causou, no sentido de que realmente confirmou exatamente aquilo sobre o que eu estava falando antes, que é nossa tendência de pular direto para a indignação e não falar uns com os outros com respeito", ela afirmou. "Mas não, eu não vou me desculpar pelo que disse."

Durante o sermão, na presença de Trump e JD Vance, o vice-presidente, Budde pregou, referindo-se à crença de Trump de que ele foi salvo por Deus do assassinato: "você sentiu a mão providencial de um Deus amoroso. Em nome do nosso Deus, peço que tenha misericórdia das pessoas em nosso país que estão assustadas agora".

Enquanto o presidente observava, Budde disse: "há crianças gays, lésbicas e transgênero em famílias democratas, republicanas e independentes, algumas que temem por suas vidas". Segundo ela, a "grande maioria dos imigrantes não são criminosos", mas "bons vizinhos" e "membros fiéis" de comunidades religiosas.

Mesmo após as críticas, a bispa disse "eu não o considero um inimigo", à Associated Press. "Acredito que podemos discordar respeitosamente, expor nossas ideias e continuar defendendo as convicções que nos foram dadas, sem recorrer à violência verbal." Com informações da Associated Press.