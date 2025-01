Irã diz que classificação pelos EUA dos huthis do Iêmen como 'terroristas' é 'infundada'

O Irã condenou, nesta quinta-feira (23), a inclusão pelos Estados Unidos dos rebeldes huthis do Iêmen, aliados de Teerã, na lista de "organizações terroristas", e afirmou que foi uma decisão "infundada".

A inclusão dos rebeldes do Iêmen na lista é "um pretexto para impor sanções desumanas contra o povo iemenita", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baqai, que criticou a decisão "injustificada e sem fundamento" de Washington.

