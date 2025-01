Homem atirou em sete policiais e foi encontrado morto nos EUA

Um homem atirou e feriu sete policiais enquanto se escondia em um apartamento no estado do Texas, no sul dos Estados Unidos, onde foi encontrado morto mais tarde, disseram autoridades locais nesta quinta-feira (23).

Policiais responderam ao chamado de um "suicídio em andamento" na quarta-feira à noite em um complexo residencial em San Antonio, disse o chefe de polícia de San Antonio, William McManus.