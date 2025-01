Confira os indicados ao Oscar nas principais categorias

Estes são os indicados nas principais categorias da 97ª edição do Oscar, que serão entregues em 2 de março em Hollywood.

"Emilia Pérez", dirigido por Jacques Audiard, lidera com 13 indicações aos Prêmios da Academia, enquanto "O Brutalista", sobre a nova vida de um imigrante, e a adaptação do musical "Wicked" estão em segundo lugar com 10 indicações cada. O sucesso de bilheteria brasileiro "Ainda Estou Aqui" concorre em três categorias.