Ativistas projetam imagem de Musk com braço levantado e palavra 'Heil' em fábrica da Tesla na Alemanha

O gesto feito pelo CEO da Tesla e da SpaceX na segunda-feira - o dia da posse do presidente dos EUA, Donald Trump - atraiu comparações com a saudação nazista, uma alegação que Musk rejeita.

Ativistas afirmaram, nesta quinta-feira (23), que projetaram uma imagem de Elon Musk fazendo uma saudação com o braço levantado e a palavra “Heil” do lado de fora da fábrica da Tesla na Alemanha.

Ativistas do grupo alemão Center for Political Beauty e ativistas britânicos do grupo Led by Donkeys compartilharam imagens e vídeos on-line da ação de protesto que eles disseram ter realizado na noite de quarta-feira.