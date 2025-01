Vice-presidente iraniano afirma que atual governo não aplica código de vestimenta de maneira rigorosa

Desde a Revolução Islâmica de 1979, as mulheres são obrigadas a cobrir o cabelo em lugares públicos no Irã.

O vice-presidente iraniano, Mohammad Javad Zarif, afirmou, nesta quarta-feira (22), que o atual governo decidiu não aplicar o código de vestimenta do país de maneira rigorosa, para "não pressionar as mulheres".

"Vai contra a lei, mas o governo decidiu não pressionar as mulheres", garantiu o ministro.

Zarif explicou que o presidente iraniano, Masud Pezeshkian, não "aplica a lei com o consentimento do chefe do Parlamento, do chefe do Poder Judiciário e de outros membros do Conselho Nacional de Segurança".

Em setembro de 2023, o Parlamento iraniano aprovou um projeto de lei que endurecia as sanções contra as mulheres que não usam o véu obrigatório em locais públicos.