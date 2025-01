Um morto e dois feridos em ataque com faca no Japão

Um homem esfaqueou três pessoas em uma estação na região central do Japão nesta quarta-feira (22) e depois fugiu, deixando um morto, informou a imprensa local.

O ataque ocorreu do lado de fora da estação JR Nagano, de acordo com as agências de notícias Kyodo e Jiji. A polícia está procurando o suspeito.