Sinner atropela De Minaur e vai enfrentar Shelton na semifinal do Aberto da Austrália

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-2 e 6-1, em uma hora e 48 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, foi implacável nesta quarta-feira (22) contra o australiano Alex de Minaur (N.8) e avançou à semifinal do Aberto da Austrália para enfrentar o americano Ben Shelton (N.20).

Seu adversário por uma vaga na final será Shelton, carrasco do italiano Lorenzo Sonego (N.55). O outro finalista do torneio sairá do duelo entre o sérvio Novak Djokovic (N.7) e o alemão Alexander Zverev (N.2).

Sinner conquistou no ano passado em Melbourne seu primeiro título de Grand Slam, batendo Djokovic na semifinal e o russo Daniil Medvedev em uma final que começou perdendo por 2 sets a 0.

Foi o início de uma temporada de sucesso para o italiano, que também conquistou o US Open e o ATP Finals, apesar do escândalo por um teste antidoping positivo que a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) considerou acidental.