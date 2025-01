Novo incêndio florestal provoca ordens de evacuação na região de Los Angeles

O fogo avançava pelas colinas próximas ao lago Castaic, e se propagou por mais de 2 mil hectares em apenas duas horas. As chamas são avivadas pelos ventos fortes e secos que costumam atingir a Califórnia nesta época do ano, que ganharam intensidade nesta semana na região, espalhando as colunas de fumaça e brasas.

O departamento do xerife do condado de Los Angeles pediu que os cidadãos acatem imediatamente as ordens de evacuação. A TV local exibiu imagens da polícia pedindo à vizinhança que deixasse a região.

Bombeiros do condado de Los Angeles e do departamento florestal combatiam as chamas em terra, enquanto outras equipes atacavam pelo ar, com helicópteros e outras aeronaves.

