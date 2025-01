Ministro britânico da Defesa lança advertência a Putin após avistamento de 'barco espião'

O "navio espião russo" Yantar foi avistado em águas britânicas esta semana pela Marinha Real, afirmou nesta quarta-feira (22) o ministro da Defesa deste país, John Healey, no Parlamento, lançando um aviso ao presidente Vladimir Putin.

"O navio estrangeiro Yantar está no Mar do Norte depois de ter passado por águas britânicas. Deixe-me ser claro, é um espião russo usado para coletar informações e mapear a infraestrutura submarina essencial do Reino Unido", disse aos parlamentares.