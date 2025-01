Macron defende que França e Alemanha atuem por uma Europa 'forte'

O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu nesta quarta-feira (22) que França e Alemanha desempenhem "seu papel" em prol de uma Europa "forte", ao receber o chanceler alemão, Olaf Scholz, que qualificou de "desafio" o retorno ao poder de Donald Trump. "Mais do que nunca cabe aos europeus e, portanto, a nossos dois países, desempenhar plenamente seu papel na consolidação de uma Europa unida, forte e soberana", garantiu Macron no Palácio do Eliseu, sede da presidência em Paris.

O mandatário de centro-direita defendeu o princípio de "uma Europa comprometida com o vínculo transatlântico" com os Estados Unidos, mas que "saiba também afirmar seus próprios interesses e defendê-los com seus valores e suas ferramentas europeias".

Durante uma breve coletiva conjunta à imprensa, antes da reunião, o social-democrata Scholz também defendeu uma Europa forte e afirmou que o recém-eleito presidente americano "será - e já está bem claro - um desafio". Trump pressiona os países europeus, no marco da Otan, para aumentar seus gastos militares até 5% de seu respectivo PIB, e ameaça adotar tarifas elevadas sobre produtos europeus para reduzir o déficit comercial americano. França e Alemanha são considerados os países "motores" da União Europeia e tradicionalmente têm coordenado suas posições no seio do bloco, embora, desde a chegada de Scholz ao poder, esta visão conjunta tenha sido quase inexistente.