Keys vence Svitolina e vai às semifinais do Aberto da Austrália

A tenista americana Madison Keys, número 14 do mundo, se classificou nesta quarta-feira (22) para a terceira semifinal de sua carreira no Aberto da Austrália, depois das de 2015 e 2022, onde poderá enfrentar a número 2 do ranking, a polonesa Iga Swiatek.

Na quadra da Rod Laver Arena, a americana de 29 anos derrotou com parciais de 3-6, 6-3 e 6-4 a ucraniana Elina Svitolina (27ª), a quem já venceu quatro vezes em seis confrontos.