Irã afirma que ataque do Hamas a Israel 'destruiu' negociações de acordo nuclear com os EUA

O vice-presidente do Irã, Mohammad Javad Zarif, declarou nesta quarta-feira (22) que o ataque do movimento islamista palestino Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023 "destruiu" as negociações para reativar o acordo sobre o programa nuclear iraniano.

"Não sabíamos do 7 de outubro", garantiu Zarif no Fórum Econômico Mundial de Davos, que acontece ao longo desta semana na Suíça.